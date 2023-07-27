Live
  • Чт 27.07.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.46
    • 🔴

Еще три трамвая в Харькове изменят маршруты в пятницу

Общество 20:20   27.07.2023
Елена Нагорная
Еще три трамвая в Харькове изменят маршруты в пятницу Фото: Харьковский горсовет

Движение трамваев по улице Академика Павлова, на участке от улицы Героев Труда до переулка Салтовского, будет прекращено с 9:30 до 15:00 28 июля в связи с ремонтом пути.

Как сообщают в пресс-службе горсовета, в это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№16, 16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский»;

№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский».

Читайте также: Один из харьковских трамваев в пятницу будет ходить по-другому

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
27.07.2023, 09:04
Гроза, град, местами шквалы. Завтра в Харькове и области ожидают непогоду
Гроза, град, местами шквалы. Завтра в Харькове и области ожидают непогоду
27.07.2023, 17:21
В Харькове временно закрыли станцию метро
В Харькове временно закрыли станцию метро
27.07.2023, 12:45
Есть у меня одна идея — Терехов о комбинированном обучении школьников
Есть у меня одна идея — Терехов о комбинированном обучении школьников
27.07.2023, 19:23
Покупайте генераторы. Глава «Укрэнерго» призвал харьковчан готовиться к зиме
Покупайте генераторы. Глава «Укрэнерго» призвал харьковчан готовиться к зиме
27.07.2023, 19:44
Авиаудар и обстрелы 9 населенных пунктов — сводка Генштаба по Харьковщине
Авиаудар и обстрелы 9 населенных пунктов — сводка Генштаба по Харьковщине
27.07.2023, 19:00

Новости по теме:

19:57
46 млн грн стоит текущий ремонт километра одной из дорог Харьковщины
19:44
Покупайте генераторы. Глава «Укрэнерго» призвал харьковчан готовиться к зиме
19:00
Авиаудар и обстрелы 9 населенных пунктов — сводка Генштаба по Харьковщине
18:22
Один из харьковских трамваев в пятницу будет ходить по-другому
18:01
В ХОВА опровергли информацию ХАЦ, что будут тратить миллионы на пиар

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Еще три трамвая в Харькове изменят маршруты в пятницу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 20:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев по улице Академика Павлова, на участке от улицы Героев Труда до переулка Салтовского, будет прекращено с 9:30 до 15:00 28 июля в связи с ремонтом пути.".