Еще три трамвая в Харькове изменят маршруты в пятницу
Фото: Харьковский горсовет
Движение трамваев по улице Академика Павлова, на участке от улицы Героев Труда до переулка Салтовского, будет прекращено с 9:30 до 15:00 28 июля в связи с ремонтом пути.
Как сообщают в пресс-службе горсовета, в это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№16, 16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский»;
№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский».
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 20:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев по улице Академика Павлова, на участке от улицы Героев Труда до переулка Салтовского, будет прекращено с 9:30 до 15:00 28 июля в связи с ремонтом пути.".