Еще три трамвая в Харькове изменят маршруты в пятницу

Движение трамваев по улице Академика Павлова, на участке от улицы Героев Труда до переулка Салтовского, будет прекращено с 9:30 до 15:00 28 июля в связи с ремонтом пути.

Как сообщают в пресс-службе горсовета, в это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№16, 16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский»;

№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский».