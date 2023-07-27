Один из харьковских трамваев в пятницу будет ходить по-другому
Движение трамваев по улице Николая Бажана в Харькове будет прекращено с 9:00 до 17:00 28 июля в связи с ремонтом трамвайного пути.
Как сообщают в пресс-службе горсовета, в это время трамвай №7 будет курсировать так: разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — ул. Конева — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново».
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 18:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев по улице Николая Бажана в Харькове будет прекращено с 9:00 до 17:00 28 июля в связи с ремонтом трамвайного пути.".