Один из харьковских трамваев в пятницу будет ходить по-другому

Движение трамваев по улице Николая Бажана в Харькове будет прекращено с 9:00 до 17:00 28 июля в связи с ремонтом трамвайного пути.

Как сообщают в пресс-службе горсовета, в это время трамвай №7 будет курсировать так: разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — ул. Конева — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново».