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Один из харьковских трамваев в пятницу будет ходить по-другому

Общество 18:22   27.07.2023
Елена Нагорная
Один из харьковских трамваев в пятницу будет ходить по-другому

Движение трамваев по улице Николая Бажана в Харькове будет прекращено с 9:00 до 17:00 28 июля в связи с ремонтом трамвайного пути.

Как сообщают в пресс-службе горсовета, в это время трамвай №7 будет курсировать так: разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — ул. Конева — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново».

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 18:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев по улице Николая Бажана в Харькове будет прекращено с 9:00 до 17:00 28 июля в связи с ремонтом трамвайного пути.".