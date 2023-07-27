Один із харківських трамваїв у п’ятницю ходитиме по-іншому
Рух трамваїв вулицею Миколи Бажана у Харкові буде припинено з 9:00 до 17:00 28 липня у зв’язку з ремонтом трамвайної колії.
Як повідомляють у пресслужбі міськради, у цей час трамвай №7 курсуватиме так: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – вул. Конєва – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв вулицею Миколи Бажана у Харкові буде припинено з 9:00 до 17:00 28 липня у зв’язку з ремонтом трамвайної колії.".