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Один із харківських трамваїв у п’ятницю ходитиме по-іншому

Суспільство 18:22   27.07.2023
Олена Нагорна
Один із харківських трамваїв у п’ятницю ходитиме по-іншому

Рух трамваїв вулицею Миколи Бажана у Харкові буде припинено з 9:00 до 17:00 28 липня у зв’язку з ремонтом трамвайної колії.

Як повідомляють у пресслужбі міськради, у цей час трамвай №7 курсуватиме так: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – вул. Конєва – вул. Москалівська –  розворотне коло «Новожанове».

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 18:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв вулицею Миколи Бажана у Харкові буде припинено з 9:00 до 17:00 28 липня у зв’язку з ремонтом трамвайної колії.".