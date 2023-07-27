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У Харкові станцію метро «Спортивна» – відкрили: що там робила поліція

Суспільство 13:24   27.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові станцію метро «Спортивна» – відкрили: що там робила поліція

О 13:10 станцію метро «Спортивна» відкрили для обслуговування пасажирів. Вона була тимчасово закрита, бо поліція отримала повідомлення про замінування.

«Працівники Управління вибухотехнічної служби вибухових речовин не виявили», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як повідомляють у Харківському метрополітені, наразі перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників» також відчинений. Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену у звичному режимі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 13:24;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 13:10 станцію метро «Спортивна» відкрили для обслуговування пасажирів. Вона була тимчасово закрита, бо поліція отримала повідомлення про замінування.".