У Харкові станцію метро «Спортивна» – відкрили: що там робила поліція

О 13:10 станцію метро «Спортивна» відкрили для обслуговування пасажирів. Вона була тимчасово закрита, бо поліція отримала повідомлення про замінування.

«Працівники Управління вибухотехнічної служби вибухових речовин не виявили», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як повідомляють у Харківському метрополітені, наразі перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників» також відчинений. Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену у звичному режимі.

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