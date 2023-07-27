У Харкові станцію метро «Спортивна» – відкрили: що там робила поліція
О 13:10 станцію метро «Спортивна» відкрили для обслуговування пасажирів. Вона була тимчасово закрита, бо поліція отримала повідомлення про замінування.
«Працівники Управління вибухотехнічної служби вибухових речовин не виявили», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Як повідомляють у Харківському метрополітені, наразі перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників» також відчинений. Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену у звичному режимі.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 13:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 13:10 станцію метро «Спортивна» відкрили для обслуговування пасажирів. Вона була тимчасово закрита, бо поліція отримала повідомлення про замінування.".