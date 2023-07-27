У Харкові тимчасово закрили станцію метро

О 12:27 на вимогу поліції станцію метро «Спортивна» закрили для обслуговування пасажирів.

«Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену без зупинки на станції «Спортивна». Також тимчасово зачинено перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників», – повідомили у Харківському метрополітені.