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У Харкові тимчасово закрили станцію метро

Суспільство 12:45   27.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові тимчасово закрили станцію метро

О 12:27 на вимогу поліції станцію метро «Спортивна» закрили для обслуговування пасажирів.

«Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену без зупинки на станції «Спортивна». Також тимчасово зачинено перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників», – повідомили у Харківському метрополітені.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 12:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 12:27 на вимогу поліції станцію метро «Спортивна» закрили для обслуговування пасажирів.".