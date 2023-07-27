В Харькове временно закрыли станцию метро
В 12:27 по требованию полиции станцию метро «Спортивная» закрыли для обслуживания пассажиров.
«Поезда следуют Холодногорско-заводской линии метрополитена без остановки на станции «Спортивная». Также временно закрыт переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей», — сообщили в Харьковском метрополитене.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 12:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 12:27 по требованию полиции станцию метро «Спортивная» закрыли для обслуживания пассажиров.".