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В Харькове временно закрыли станцию метро

Общество 12:45   27.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове временно закрыли станцию метро

В 12:27 по требованию полиции станцию метро «Спортивная» закрыли для обслуживания пассажиров.

«Поезда следуют Холодногорско-заводской линии метрополитена без остановки на станции «Спортивная». Также временно закрыт переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей», — сообщили в Харьковском метрополитене.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 12:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 12:27 по требованию полиции станцию метро «Спортивная» закрыли для обслуживания пассажиров.".