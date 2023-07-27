В Харькове временно закрыли станцию метро

В 12:27 по требованию полиции станцию метро «Спортивная» закрыли для обслуживания пассажиров.

«Поезда следуют Холодногорско-заводской линии метрополитена без остановки на станции «Спортивная». Также временно закрыт переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей», — сообщили в Харьковском метрополитене.