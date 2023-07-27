В Харькове станцию метро «Спортивная» – открыли: что там делала полиция
В 13:10 станцию метро «Спортивная» открыли для обслуживания пассажиров. Она была временно закрыта, потому что полиция получила уведомление о заминировании.
«Работники Управления взрывотехнической службы взрывчатых веществ не обнаружили», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как сообщают в Харьковском метрополитене, переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей» также открыт. Поезда следуют Холодногорско-заводской линии метрополитена в обычном режиме.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 13:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 13:10 станцию метро «Спортивная» открыли для обслуживания пассажиров. Она была временно закрыта, потому что полиция получила уведомление о заминировании.".