В Харькове станцию метро «Спортивная» – открыли: что там делала полиция

В 13:10 станцию метро «Спортивная» открыли для обслуживания пассажиров. Она была временно закрыта, потому что полиция получила уведомление о заминировании.

«Работники Управления взрывотехнической службы взрывчатых веществ не обнаружили», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщают в Харьковском метрополитене, переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей» также открыт. Поезда следуют Холодногорско-заводской линии метрополитена в обычном режиме.

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