Ще три трамваї в Харкові змінять маршрути в п’ятницю
Рух трамваїв вулицею Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Героїв Праці до провулка Салтівського, буде припинено з 9:30 до 15:00 28 липня у зв’язку з ремонтом колії.
Як повідомляють у пресслужбі міськради, у цей час трамваї курсуватимуть так:
№16, 16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 20:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв вулицею Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Героїв Праці до провулка Салтівського, буде припинено з 9:30 до 15:00 28 липня у зв’язку з ремонтом колії.".