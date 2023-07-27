Ще три трамваї в Харкові змінять маршрути в п’ятницю

Рух трамваїв вулицею Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Героїв Праці до провулка Салтівського, буде припинено з 9:30 до 15:00 28 липня у зв’язку з ремонтом колії.

Як повідомляють у пресслужбі міськради, у цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».