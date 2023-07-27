Live
  • Чт 27.07.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.46
    • 🔴

Ще три трамваї в Харкові змінять маршрути в п’ятницю

Суспільство 20:20   27.07.2023
Олена Нагорна
Ще три трамваї в Харкові змінять маршрути в п’ятницю

Рух трамваїв вулицею Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Героїв Праці до провулка Салтівського, буде припинено з 9:30 до 15:00 28 липня у зв’язку з ремонтом колії.

Як повідомляють у пресслужбі міськради, у цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Читайте також: Один із харківських трамваїв у п’ятницю ходитиме по-іншому

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ще три трамваї в Харкові змінять маршрути в п’ятницю
Ще три трамваї в Харкові змінять маршрути в п’ятницю
27.07.2023, 20:20
Навіщо в укриття у Харкові закупили лавки, що кріпляться до стін, пояснив мер
Навіщо в укриття у Харкові закупили лавки, що кріпляться до стін, пояснив мер
27.07.2023, 09:56
На Куп‘янському напрямку ворог атакує, ЗСУ відбили декілька штурмів – Маляр
На Куп‘янському напрямку ворог атакує, ЗСУ відбили декілька штурмів – Маляр
27.07.2023, 16:36
Авіаудар та обстріли 9 населених пунктів – зведення Генштабу по Харківщині
Авіаудар та обстріли 9 населених пунктів – зведення Генштабу по Харківщині
27.07.2023, 19:00
По Харківщині вночі вдарили КАБ-250 і С-300, є загибла та поранені – ХОВА
По Харківщині вночі вдарили КАБ-250 і С-300, є загибла та поранені – ХОВА
27.07.2023, 08:30
Наловили 62 кг риби на 163 тис грн: на Харківщині піймали браконьєрів
Наловили 62 кг риби на 163 тис грн: на Харківщині піймали браконьєрів
25.07.2023, 11:20

Новини за темою:

19:57
46 млн грн коштує поточний ремонт кілометра однієї з доріг Харківщини
19:44
Купуйте генератори. Голова “Укренерго” закликав харків’ян готуватися до зими
19:00
Авіаудар та обстріли 9 населених пунктів – зведення Генштабу по Харківщині
18:22
Один із харківських трамваїв у п’ятницю ходитиме по-іншому
18:01
У ХОВА спростували інформацію ХАЦ, що витрачатимуть мільйони на піар

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ще три трамваї в Харкові змінять маршрути в п’ятницю»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 20:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв вулицею Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Героїв Праці до провулка Салтівського, буде припинено з 9:30 до 15:00 28 липня у зв’язку з ремонтом колії.".