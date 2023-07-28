Терехов начал обсуждать офлайн в школах с родителями Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов 27 июля провел первую встречу с родителями учеников города по поводу организации учебы.

По информации пресс-службы мэрии, первая из запланированных встреч прошла в Шевченковском районе. В мероприятии приняли участие 130 родителей. Они могли задать вопросы и высказать пожелания о формате обучения детей во время войны.

«Я знаю, что есть запрос на офлайн. И я должен на него отреагировать. Поверьте, оставить дистанционку нам было бы намного проще, чем сейчас искать варианты, как организовать обучение детей за партами. Мы не можем дать ответ уже сегодня, что именно будет предусматривать комбинированный формат. Но я уверен, что нет ничего важнее нашей совместной коммуникации, благодаря которой каждый сможет поделиться своим видением образовательного процесса», — процитировала заявление Терехова на встрече его пресс-служба.

В мэрии заявили, что подобные встречи пройдут с родителями школьников каждого района города.