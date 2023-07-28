Терехов почав обговорювати офлайн у школах із батьками Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов 27 липня провів першу зустріч із батьками учнів міста з приводу організації навчання.

За інформацією пресслужби мерії, перша із запланованих зустрічей відбулась у Шевченківському районі. У заході взяли участь 130 батьків. Вони могли поставити запитання та висловити побажання щодо формату навчання дітей під час війни.

“Я знаю, що є запит на офлайн. І я повинен на нього відреагувати. Повірте, залишити дистанційку нам би було набагато простіше, ніж зараз шукати варіанти, як організувати навчання дітей за партами. Ми не можемо дати відповідь вже сьогодні, що саме передбачатиме комбінований формат, але я впевнений, що немає нічого важливішого, ніж наша спільна комунікація, завдяки якій кожен матиме змогу поділитися своїм баченням освітнього процесу”, — процитувала заяву Терехова на зустрічі його пресслужба.

У мерії заявили, що подібні зустрічі відбудуться з батьками школярів кожного з районів міста.