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Новые немецкие автобусы выедут на наиболее загруженные маршруты Харькова

Общество 17:21   29.07.2023
Виктория Яковенко
Новые немецкие автобусы выедут на наиболее загруженные маршруты Харькова Фото: Харьковский горсовет

Немецкий город-побратим Нюрнберг передал Харькову девять автобусов «MAN».

Об этом сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на директора КП «Салтовское трамвайное депо» Владислава Приймака. Автобусы уже едут в Харьков и после проведения необходимой подготовки они выедут на наиболее загруженные маршруты города.

«У нас есть потребность в увеличении количества подвижного состава, поскольку все больше людей возвращается в город, и спрос на перевозку удовлетворять силами Салтовского депо все труднее. Поэтому новые автобусы улучшат качество услуг для пассажиров», – отметил директор КП.

В общем до конца сентября Нюрнберг планирует передать Харькову 40 автобусов.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 17:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Немецкий город-побратим Нюрнберг передал Харькову девять автобусов «MAN».".