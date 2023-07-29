Новые немецкие автобусы выедут на наиболее загруженные маршруты Харькова

Немецкий город-побратим Нюрнберг передал Харькову девять автобусов «MAN».

Об этом сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на директора КП «Салтовское трамвайное депо» Владислава Приймака. Автобусы уже едут в Харьков и после проведения необходимой подготовки они выедут на наиболее загруженные маршруты города.

«У нас есть потребность в увеличении количества подвижного состава, поскольку все больше людей возвращается в город, и спрос на перевозку удовлетворять силами Салтовского депо все труднее. Поэтому новые автобусы улучшат качество услуг для пассажиров», – отметил директор КП.

В общем до конца сентября Нюрнберг планирует передать Харькову 40 автобусов.