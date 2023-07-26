Работа в Харькове: КП ищет водителей автобусов

В коммунальном предприятие, которое обслуживает автобусные маршруты Харькова, есть вакансии водителей.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на департамент инфраструктуры.

«Коммунальное предприятие приглашает водителей категории «D» для работы на городских маршрутах на новых, современных, комфортабельных автобусах разной вместимости. Сотрудникам предлагается официальное трудоустройство, полный социальный пакет, посменная работа, достойная заработная плата и дружественный коллектив», — отметили в департаменте.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: (067) 733-32-22, (050) 327-41-44.