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Работа в Харькове: КП ищет водителей автобусов

Общество 12:33   26.07.2023
Виктория Яковенко
Работа в Харькове: КП ищет водителей автобусов Фото: Харьковский горсовет

В коммунальном предприятие, которое обслуживает автобусные маршруты Харькова, есть вакансии водителей.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на департамент инфраструктуры.

«Коммунальное предприятие приглашает водителей категории «D» для работы на городских маршрутах на новых, современных, комфортабельных автобусах разной вместимости. Сотрудникам предлагается официальное трудоустройство, полный социальный пакет, посменная работа, достойная заработная плата и дружественный коллектив», — отметили в департаменте.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: (067) 733-32-22, (050) 327-41-44.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 12:33;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В коммунальном предприятие, которое обслуживает автобусные маршруты Харькова, есть вакансии водителей.".