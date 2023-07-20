Работа в Харькове и области: нужны слесари, водители и ветеринары
Среди востребованных специальностей в Харькове и области также механики и медсестры.
1464 вакансии актуальны в Харьковской области по состоянию на 20 июля 2023 года, сообщает областная служба занятости.
Среди наиболее востребованных:
1. Слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 26 600 грн
2. Водитель автотранспортных средств – 15 000 грн
3. Врач ветеринарной медицины – 14 800 грн
4. Механик по ремонту – 14 600 грн
5. Сестра медицинская (брат медицинский) – 13 500 грн
6. Наладчик оборудования керамического производства – 13 000 грн
7. Машинист экскаватора – 12 700 грн
8. Инженер по охране окружающей среды – 12 600 грн
9. Кладовщик – 12 000 грн
10. Заведующий сектором государственной природоохраны – 11 000 грн
С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в телеграммы или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 13:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди востребованных специальностей в Харькове и области также механики и медсестры.".