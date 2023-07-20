Работа в Харькове и области: нужны слесари, водители и ветеринары

Среди востребованных специальностей в Харькове и области также механики и медсестры.

1464 вакансии актуальны в Харьковской области по состоянию на 20 июля 2023 года, сообщает областная служба занятости.

Среди наиболее востребованных:

1. Слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 26 600 грн

2. Водитель автотранспортных средств – 15 000 грн

3. Врач ветеринарной медицины – 14 800 грн

4. Механик по ремонту – 14 600 грн

5. Сестра медицинская (брат медицинский) – 13 500 грн

6. Наладчик оборудования керамического производства – 13 000 грн

7. Машинист экскаватора – 12 700 грн

8. Инженер по охране окружающей среды – 12 600 грн

9. Кладовщик – 12 000 грн

10. Заведующий сектором государственной природоохраны – 11 000 грн

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в телеграммы или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.