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Работа в Харькове и области: нужны слесари, водители и ветеринары

Общество 13:26   20.07.2023
Оксана Якушко
Работа в Харькове и области: нужны слесари, водители и ветеринары

Среди востребованных специальностей в Харькове и области также механики и медсестры.

1464 вакансии актуальны в Харьковской области по состоянию на 20 июля 2023 года, сообщает областная служба занятости.

Среди наиболее востребованных:

1. Слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 26 600 грн

2. Водитель автотранспортных средств – 15 000 грн

3. Врач ветеринарной медицины – 14 800 грн

4. Механик по ремонту – 14 600 грн

5. Сестра медицинская (брат медицинский) – 13 500 грн

6. Наладчик оборудования керамического производства – 13 000 грн

7. Машинист экскаватора – 12 700 грн

8. Инженер по охране окружающей среды – 12 600 грн

9. Кладовщик – 12 000 грн

10. Заведующий сектором государственной природоохраны – 11 000 грн

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в телеграммы или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.

Читайте также: Ситуация на рынке труда на Харьковщине улучшилась: даже есть дефицит кадров

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 13:26;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди востребованных специальностей в Харькове и области также механики и медсестры.".