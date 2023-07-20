Робота у Харкові й області: потрібні слюсарі, водії та ветеринари
Серед затребуваних спеціальностей у Харкові та області також механіки і медсестри.
1464 вакансії актуальні на Харківщині станом на 20 липня 2023 року, повідомляє обласна служба зайнятості.
Серед найбільш затребуваних:
- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 26 600 грн
- Водій автотранспортних засобів – 15 000 грн
- Лікар ветеринарної медицини – 14 800 грн
- Механік з ремонту – 14 600 грн
- Сестра медична (брат медичний) – 13 500 грн
- Налагоджувальник устаткування керамічного виробництва – 13 000 грн
- Машиніст екскаватора – 12 700 грн
- Інженер з охорони навколишнього середовища – 12 600 грн
- Комірник – 12 000 грн
- Завідувач сектору державної природоохорони – 11 000 грн
З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію»
Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивись тут.
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Ви читали новину: «Робота у Харкові й області: потрібні слюсарі, водії та ветеринари»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 13:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед затребуваних спеціальностей у Харкові та області також механіки і медсестри.".