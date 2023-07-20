Робота у Харкові й області: потрібні слюсарі, водії та ветеринари

Серед затребуваних спеціальностей у Харкові та області також механіки і медсестри.

1464 вакансії актуальні на Харківщині станом на 20 липня 2023 року, повідомляє обласна служба зайнятості.

Серед найбільш затребуваних:

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 26 600 грн Водій автотранспортних засобів – 15 000 грн Лікар ветеринарної медицини – 14 800 грн Механік з ремонту – 14 600 грн Сестра медична (брат медичний) – 13 500 грн Налагоджувальник устаткування керамічного виробництва – 13 000 грн Машиніст екскаватора – 12 700 грн Інженер з охорони навколишнього середовища – 12 600 грн Комірник – 12 000 грн Завідувач сектору державної природоохорони – 11 000 грн

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивись тут.