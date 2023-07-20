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Робота у Харкові й області: потрібні слюсарі, водії та ветеринари

Суспільство 13:26   20.07.2023
Оксана Якушко
Робота у Харкові й області: потрібні слюсарі, водії та ветеринари

Серед затребуваних спеціальностей у Харкові та області також механіки і медсестри.

1464 вакансії актуальні на Харківщині станом на 20 липня 2023 року, повідомляє обласна служба зайнятості.

Серед найбільш затребуваних:

  1. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 26 600 грн
  2. Водій автотранспортних засобів – 15 000 грн
  3. Лікар ветеринарної медицини – 14 800 грн
  4. Механік з ремонту – 14 600 грн
  5. Сестра медична (брат медичний) – 13 500 грн
  6. Налагоджувальник устаткування керамічного виробництва – 13 000 грн
  7. Машиніст екскаватора – 12 700 грн
  8. Інженер з охорони навколишнього середовища – 12 600 грн
  9. Комірник – 12 000 грн
  10. Завідувач сектору державної природоохорони – 11 000 грн

 

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію»

Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивись тут

Читайте також: Ситуація на ринку праці на Харківщині покращилася: навіть є дефіцит кадрів

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 13:26;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед затребуваних спеціальностей у Харкові та області також механіки і медсестри.".