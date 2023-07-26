Робота у Харкові: КП шукає водіїв автобусів

Комунальне підприємство, що обслуговує автобусні маршрути Харкова, має вакансії водіїв.

Про це повідомили у Харківській міськраді з посиланням на департамент інфраструктури.

«Комунальне підприємство запрошує водіїв категорії «D» для роботи на міських маршрутах на нових, сучасних, комфортабельних автобусах різної місткості. Працівникам пропонується офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет, позмінна робота, достойна заробітна плата та дружній колектив», – зазначили у департаменті.

Детальну інформацію можна дізнатися за телефонами: (067) 733-32-22, (050) 327-41-44.