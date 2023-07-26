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Робота у Харкові: КП шукає водіїв автобусів

Суспільство 12:33   26.07.2023
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові: КП шукає водіїв автобусів Фото: Харківська міськрада

Комунальне підприємство, що обслуговує автобусні маршрути Харкова, має вакансії водіїв.

Про це повідомили у Харківській міськраді з посиланням на департамент інфраструктури.

«Комунальне підприємство запрошує водіїв категорії «D» для роботи на міських маршрутах на нових, сучасних, комфортабельних автобусах різної місткості. Працівникам пропонується офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет, позмінна робота, достойна заробітна плата та дружній колектив», – зазначили у департаменті.

Детальну інформацію можна дізнатися за телефонами: (067) 733-32-22, (050) 327-41-44.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 12:33;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальне підприємство, що обслуговує автобусні маршрути Харкова, має вакансії водіїв.".