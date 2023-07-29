Нові німецькі автобуси виїдуть на найбільш завантажені маршрути Харкова
Фото: Харківська міськрада
Німецьке місто-побратим Нюрнберг передало Харкову дев’ять автобусів «MAN».
Про це повідомили у Харківській міськраді з посиланням на директора КП «Салтівське трамвайне депо» Владислава Приймака. Автобуси вже прямують до Харкова і після проведення необхідної підготовки вони виїдуть на найбільш завантажені маршрути міста.
«У нас є потреба у збільшенні кількості рухомого складу, оскільки все більше людей повертається до міста, і попит на перевезення задовольняти силами Салтівського депо дедалі важче. Тому нові автобуси покращать якість послуг для пасажирів», – зазначив директор КП.
Загалом до кінця вересня Нюрнберг планує передати Харкову 40 автобусів.
Читайте також: Робота у Харкові: КП шукає водіїв автобусів
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Нові німецькі автобуси виїдуть на найбільш завантажені маршрути Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 17:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Німецьке місто-побратим Нюрнберг передало Харкову дев’ять автобусів «MAN».".