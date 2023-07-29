Нові німецькі автобуси виїдуть на найбільш завантажені маршрути Харкова

Німецьке місто-побратим Нюрнберг передало Харкову дев’ять автобусів «MAN».

Про це повідомили у Харківській міськраді з посиланням на директора КП «Салтівське трамвайне депо» Владислава Приймака. Автобуси вже прямують до Харкова і після проведення необхідної підготовки вони виїдуть на найбільш завантажені маршрути міста.

«У нас є потреба у збільшенні кількості рухомого складу, оскільки все більше людей повертається до міста, і попит на перевезення задовольняти силами Салтівського депо дедалі важче. Тому нові автобуси покращать якість послуг для пасажирів», – зазначив директор КП.

Загалом до кінця вересня Нюрнберг планує передати Харкову 40 автобусів.