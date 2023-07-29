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Нові німецькі автобуси виїдуть на найбільш завантажені маршрути Харкова

Суспільство 17:21   29.07.2023
Вікторія Яковенко
Нові німецькі автобуси виїдуть на найбільш завантажені маршрути Харкова Фото: Харківська міськрада

Німецьке місто-побратим Нюрнберг передало Харкову дев’ять автобусів «MAN».

Про це повідомили у Харківській міськраді з посиланням на директора КП «Салтівське трамвайне депо» Владислава Приймака. Автобуси вже прямують до Харкова і після проведення необхідної підготовки вони виїдуть на найбільш завантажені маршрути міста.

«У нас є потреба у збільшенні кількості рухомого складу, оскільки все більше людей повертається до міста, і попит на перевезення задовольняти силами Салтівського депо дедалі важче. Тому нові автобуси покращать якість послуг для пасажирів», – зазначив директор КП.

Загалом до кінця вересня Нюрнберг планує передати Харкову 40 автобусів.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 17:21;

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