Из-за обстрела на Харьковщине погибла женщина, двое ранены — ГСЧС (фото)

Вечером 30 июля враг ударил по селу Шейковка Боровской громады на Харьковщине.

«Спасатели ликвидировали пожар в селе Шейковка Боровской громады Изюмского района. 30 июля около 20:30 в результате вражеских обстрелов по населенному пункту возник пожар на территории частного жилого дома. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обуздали возгорание на площади 100 кв. м. В результате обстрела погибла женщина 1949 года рождения. Еще два человека (мужчина 1946 г.р. и женщина 1970 г.р.) получили травмы, от дальнейшей госпитализации отказались», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.