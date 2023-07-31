Из-за обстрела на Харьковщине погибла женщина, двое ранены — ГСЧС (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Вечером 30 июля враг ударил по селу Шейковка Боровской громады на Харьковщине.
«Спасатели ликвидировали пожар в селе Шейковка Боровской громады Изюмского района. 30 июля около 20:30 в результате вражеских обстрелов по населенному пункту возник пожар на территории частного жилого дома. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обуздали возгорание на площади 100 кв. м. В результате обстрела погибла женщина 1949 года рождения. Еще два человека (мужчина 1946 г.р. и женщина 1970 г.р.) получили травмы, от дальнейшей госпитализации отказались», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 07:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 30 июля враг ударил по селу Шейковка Боровской громады на Харьковщине".