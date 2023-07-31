Через обстріл на Харківщині загинула жінка, двох поранено – ДСНС (фото)

Увечері 30 липня ворог ударив по селу Шийківка Борівської громади на Харківщині.

“Рятувальники ліквідували пожежу у с. Шийківка Борівської громади Ізюмського району. 30 липня близько 20:30 внаслідок ворожого обстрілу по населеному пункту виникла пожежа на території приватного житлового будинку. Вогнеборці, які прибули на місце події, приборкали загоряння на площі 100 кв. м. Внаслідок обстрілу загинула жінка 1949 року народження. Ще двоє осіб (чоловік 1946 р.н. та жінка 1970 р.н.) зазнали травм, від подальшої госпіталізації відмовились”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.