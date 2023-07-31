Нічний ракетний удар по Харкову: є поранений, повідомили, куди “прилетіло”

По Харкову та області минулої ночі вдарили кількома ракетами С-300, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“О 12-й годині ночі російські окупанти здійснили запуск по нашому регіону декількох ракет типу С-300 з території Бєлгородської області. У Харкові, зокрема, влучання було по території Новобаварського району. А саме – по складським приміщенням одного з комерційних підприємств. На місці тілесні ушкодження отримав один чоловік, яких знаходився неподалік від епіцентру вибуху. Також на місці відбулась пожежа площею 200 кв. м“, — повідомив Чубенко.

Ще одна ракета, за його даними, влучила на територію приватного домоволодіння у смт Великий Бурлук Куп’янського району. Травмованих чи загиблих там немає.

За фактами цих обстрілів порушили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.