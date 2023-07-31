Live
  • Пн 31.07.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

Нічний ракетний удар по Харкову: є поранений, повідомили, куди “прилетіло”

Події 07:04   31.07.2023
Оксана Горун
Нічний ракетний удар по Харкову: є поранений, повідомили, куди “прилетіло”

По Харкову та області минулої ночі вдарили кількома ракетами С-300, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

О 12-й годині ночі російські окупанти здійснили запуск по нашому регіону декількох ракет типу С-300 з території Бєлгородської області. У Харкові, зокрема, влучання було по території Новобаварського району. А саме – по складським приміщенням одного з комерційних підприємств. На місці тілесні ушкодження отримав один чоловік, яких знаходився неподалік від епіцентру вибуху. Також на місці відбулась пожежа площею 200 кв. м“, — повідомив Чубенко.

Ще одна ракета, за його даними, влучила на територію приватного домоволодіння у смт Великий Бурлук Куп’янського району. Травмованих чи загиблих там немає.

Читайте також:  Ракетний удар: Терехов повідомив про влучання в нежитлові приміщення та пожежу

За фактами цих обстрілів порушили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Заради офлайну: укриття з нуля по 42 млн грн будуватимуть під Харковом (сюжет)
Заради офлайну: укриття з нуля по 42 млн грн будуватимуть під Харковом (сюжет)
29.07.2023, 09:00
Генштаб ЗСУ – про нічний ракетний удар, атаку ворога та обстріли Харківщини
Генштаб ЗСУ – про нічний ракетний удар, атаку ворога та обстріли Харківщини
31.07.2023, 07:22
Нічний ракетний удар по Харкову: є поранений, повідомили, куди “прилетіло”
Нічний ракетний удар по Харкову: є поранений, повідомили, куди “прилетіло”
31.07.2023, 07:04
Через обстріл на Харківщині загинула жінка, двох поранено – ДСНС (фото)
Через обстріл на Харківщині загинула жінка, двох поранено – ДСНС (фото)
31.07.2023, 07:39
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари, Мельник – С-300
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари, Мельник – С-300
31.07.2023, 00:13
Сьогодні 31 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 31 липня: яке свято та день в історії
31.07.2023, 06:00

Новини за темою:

07:04
Нічний ракетний удар по Харкову: є поранений, повідомили, куди “прилетіло”
13:40
Армія РФ вдарила по Вовчанську на Харківщині: поранено 84-річного чоловіка
10:47
Ворог обстріляв житло на Харківщині: прокуратура показала наслідки (фото)
21:51
У Харкові підприємець захопив ділянку й побудував там парковку
12:41
У Харкові судитимуть комунальника: заволодів 1,5 млн грн бюджетних коштів

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Нічний ракетний удар по Харкову: є поранений, повідомили, куди “прилетіло”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 07:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харкову та області минулої ночі вдарили кількома ракетами С-300, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко".