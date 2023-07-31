Ракетний удар: Терехов повідомив про влучання в нежитлові приміщення та пожежу
Внаслідок російського ракетного удару після опівночі 31 липня у Харкові зафіксовані влучання в нежитлові приміщення, почалася пожежа.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, у місті було чутно два “прильоти”.
“Про постраждалих інформації наразі немає. На місці працює ДСНС”, – написав міський голова.
Нагадаємо, щонайменше три вибухи було чутно в Харкові та передмісті після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 00:01. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник написав, що армія РФ била по Харкову та області попередньо із ЗРК С-300.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 00:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російського ракетного удару після опівночі 31 липня у Харкові зафіксовані влучання у нежитлові приміщення, почалася пожежа.".