Ракетний удар: Терехов повідомив про влучання в нежитлові приміщення та пожежу

Внаслідок російського ракетного удару після опівночі 31 липня у Харкові зафіксовані влучання в нежитлові приміщення, почалася пожежа.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, у місті було чутно два “прильоти”.

“Про постраждалих інформації наразі немає. На місці працює ДСНС”, – написав міський голова.

Нагадаємо, щонайменше три вибухи було чутно в Харкові та передмісті після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 00:01. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник написав, що армія РФ била по Харкову та області попередньо із ЗРК С-300.