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Ракетний удар: Терехов повідомив про влучання в нежитлові приміщення та пожежу

Події 00:42   31.07.2023
Олена Нагорна
Ракетний удар: Терехов повідомив про влучання в нежитлові приміщення та пожежу

Внаслідок російського ракетного удару після опівночі 31 липня у Харкові зафіксовані влучання в нежитлові приміщення, почалася пожежа.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, у місті було чутно два “прильоти”.

“Про постраждалих інформації наразі немає. На місці працює ДСНС”, – написав міський голова.

Нагадаємо, щонайменше три вибухи було чутно в Харкові та передмісті після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 00:01. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник написав, що армія РФ била по Харкову та області попередньо із ЗРК С-300.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 00:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російського ракетного удару після опівночі 31 липня у Харкові зафіксовані влучання у нежитлові приміщення, почалася пожежа.".