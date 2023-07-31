У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари, Мельник – С-300
Щонайменше три вибухи було чутно в Харкові та передмісті після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 00:01.
Спостерігачі повідомили у телеграмі про запуски ракет із Бєлгородської області РФ.
Тривогу оголошено через запуск ворожих ракет, підтвердив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
“Окупанти завдають ударів. До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях!” – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У ГУ Нацполіції в Харківській області закликали повідомляти про можливі руйнування та постраждалих на спецлінію “102”.
Ворог завдав ударів по Харкову та області, попередньо із ЗРК С-300, повідомив Мельник. За його словами, інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих встановлюється.
“На цей момент такого типу ракет у повітрі над Харковом немає, але загроза залишається. Не залишайте укриттів до відбою повітряної тривоги!” – написав він.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 00:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше три вибухи було чутно в Харкові та передмісті після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 00:01.".