Live
  • Пн 31.07.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🔴

У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари, Мельник – С-300

Події 00:13   31.07.2023
Олена Нагорна
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари, Мельник – С-300

Щонайменше три вибухи було чутно в Харкові та передмісті після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 00:01.

Спостерігачі повідомили у телеграмі про запуски ракет із Бєлгородської області РФ.

Тривогу оголошено через запуск ворожих ракет, підтвердив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Окупанти завдають ударів. До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях!” написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У ГУ Нацполіції в Харківській області закликали повідомляти про можливі руйнування та постраждалих на спецлінію “102”.

Ворог завдав ударів по Харкову та області, попередньо із ЗРК С-300, повідомив Мельник. За його словами, інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих встановлюється.

“На цей момент такого типу ракет у повітрі над Харковом немає, але загроза залишається. Не залишайте укриттів до відбою повітряної тривоги!” – написав він.

Читайте також: ЗСУ успішно відбили ворожі атаки біля села Берестове на Куп’янщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Заради офлайну: укриття з нуля по 42 млн грн будуватимуть під Харковом (сюжет)
Заради офлайну: укриття з нуля по 42 млн грн будуватимуть під Харковом (сюжет)
29.07.2023, 09:00
Ракетний удар: Терехов повідомив про влучання в нежитлові приміщення та пожежу
Ракетний удар: Терехов повідомив про влучання в нежитлові приміщення та пожежу
31.07.2023, 00:42
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари, Мельник – С-300
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари, Мельник – С-300
31.07.2023, 00:13
Які супермаркети, ринки і ТРЦ працюють у Харкові у грудні (перелік)
Які супермаркети, ринки і ТРЦ працюють у Харкові у грудні (перелік)
26.12.2022, 17:15
П’ятий день поспіль окупанти обстрілюють прикордонне село Івашки (фото)
П’ятий день поспіль окупанти обстрілюють прикордонне село Івашки (фото)
13.06.2023, 15:56
Дитячі поліклініки та диспансери. У Харкові об’єднали кілька медичних закладів
Дитячі поліклініки та диспансери. У Харкові об’єднали кілька медичних закладів
25.01.2023, 15:03

Новини за темою:

00:13
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари, Мельник – С-300
21:39
Дискутувати на тему топонімів харків’яни можуть між Гоголем і Пушкіним
20:08
Як Kraken знищив операторів ворожих дронів під Бахмутом (відео)
19:32
Які будинки відновлюватимуть на Харківщині у 2023-му. Дані ХОВА (фото)
19:04
ЗСУ успішно відбили ворожі атаки біля села Берестове на Куп’янщині – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари, Мельник – С-300»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 00:13;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше три вибухи було чутно в Харкові та передмісті після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 00:01.".