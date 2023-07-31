Взрывы в Харькове: Синегубов подтверждает вражеские удары, Мельник — С-300
Как минимум три взрыва было слышно в Харькове и пригороде после объявления в регионе воздушной тревоги в 00:01.
Наблюдатели в Telegram сообщили о запуске ракет из Белгородской области РФ.
Тревога объявлена из-за запуска вражеских ракет, подтвердил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«Оккупанты наносят удары. Вниманию жителей города Харьков и области, находитесь в укрытиях!» — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области призвали сообщать о возможных разрушениях и пострадавших на спецлинию «102».
Враг наносил удары по Харькову и области, предварительно из ЗРК С-300, сообщил Мельник. По его словам, информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается.
«На данный момент такого типа ракет в воздухе над Харьковом нет, но угроза остается. Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги!» — написал он.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 00:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как минимум три взрыва было слышно в Харькове и пригороде после объявления в регионе воздушной тревоги в 00:01.".