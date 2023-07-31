Взрывы в Харькове: Синегубов подтверждает вражеские удары, Мельник — С-300

Как минимум три взрыва было слышно в Харькове и пригороде после объявления в регионе воздушной тревоги в 00:01.

Наблюдатели в Telegram сообщили о запуске ракет из Белгородской области РФ.

Тревога объявлена из-за запуска вражеских ракет, подтвердил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Оккупанты наносят удары. Вниманию жителей города Харьков и области, находитесь в укрытиях!» — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области призвали сообщать о возможных разрушениях и пострадавших на спецлинию «102».

Враг наносил удары по Харькову и области, предварительно из ЗРК С-300, сообщил Мельник. По его словам, информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается.

«На данный момент такого типа ракет в воздухе над Харьковом нет, но угроза остается. Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги!» — написал он.