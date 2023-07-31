Ракетный удар: Терехов сообщил о попаданиях в нежилые помещения и пожаре
Вследствие российского ракетного удара после полуночи 31 июля в Харькове зафиксированы попадания в нежилые помещения, начался пожар.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в городе было слышно два «прилета».
«О пострадавших информации пока нет. На месте работает ГСЧС», — написал городской голова.
Напомним, как минимум три взрыва было слышно в Харькове и пригороде после объявления в регионе воздушной тревоги в 00:01. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник написал, что армия РФ била по Харькову и области предварительно из ЗРК С-300.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 00:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие российского ракетного удара после полуночи 31 июля в Харькове зафиксированы попадания в нежилые помещения, начался пожар.".