Ракетный удар: Терехов сообщил о попаданиях в нежилые помещения и пожаре

Вследствие российского ракетного удара после полуночи 31 июля в Харькове зафиксированы попадания в нежилые помещения, начался пожар.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в городе было слышно два «прилета».

«О пострадавших информации пока нет. На месте работает ГСЧС», — написал городской голова.

Напомним, как минимум три взрыва было слышно в Харькове и пригороде после объявления в регионе воздушной тревоги в 00:01. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник написал, что армия РФ била по Харькову и области предварительно из ЗРК С-300.