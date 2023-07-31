Ночной ракетный удар по Харькову: есть раненый, сообщили, куда «прилетело»

По Харькову и области минувшей ночью ударили несколькими ракетами С-300, сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«В 12 часов ночи российские оккупанты осуществили запуск по нашему региону нескольких ракет типа С-300 с территории Белгородской области. В Харькове, в частности, попадание было по территории Новобаварского района. А именно – по складским помещениям одного из коммерческих предприятий. На месте телесные повреждения получил один мужчина, находившийся неподалеку от эпицентра взрыва. Также на месте произошел пожар площадью 200 кв. м», — сообщил Чубенко.

Еще одна ракета, по его данным, попала по территории частного домовладения в пгт Великий Бурлук Купянского района. Травмированных или погибших там нет.

По фактам этих обстрелов возбудили уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.