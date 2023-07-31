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Ночной ракетный удар по Харькову: есть раненый, сообщили, куда «прилетело»

Происшествия 07:04   31.07.2023
Оксана Горун
Ночной ракетный удар по Харькову: есть раненый, сообщили, куда «прилетело»

По Харькову и области минувшей ночью ударили несколькими ракетами С-300, сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«В 12 часов ночи российские оккупанты осуществили запуск по нашему региону нескольких ракет типа С-300 с территории Белгородской области. В Харькове, в частности, попадание было по территории Новобаварского района. А именно – по складским помещениям одного из коммерческих предприятий. На месте телесные повреждения получил один мужчина, находившийся неподалеку от эпицентра взрыва. Также на месте произошел пожар площадью 200 кв. м», — сообщил Чубенко.

Еще одна ракета, по его данным, попала по территории частного домовладения в пгт Великий Бурлук Купянского района. Травмированных или погибших там нет.

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По фактам этих обстрелов возбудили уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 07:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову и области минувшей ночью ударили несколькими ракетами С-300, сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко".