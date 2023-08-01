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ДТП в Харькове: пострадали два человека (фото)

Происшествия 19:22   01.08.2023
Оксана Горун
ДТП в Харькове: пострадали два человека (фото)

В Харькове 1 августа столкнулись «Volkswagen Passat» и «ВАЗ-2107». Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

«1 августа на проспекте Индустриальном 32-летний водитель «Volkswagen Passat» не выбрал безопасной скорости движения и дистанции и столкнулся с находившимся впереди автомобилем «ВАЗ-2107». После чего нарушитель въехал в припаркованное транспортное средство «Volkswagen Transporter», — сообщили уже известные данные о ДТП в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным полицейских, травмы в аварии получили водитель и пассажирка ВАЗа.

ДТП в Харькове 1 августа 2023 2

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ДТП в Харькове 1 августа 2023

Сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 19:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 1 августа столкнулись «Volkswagen Passat» и «ВАЗ-2107». Полиция выясняет обстоятельства ДТП".