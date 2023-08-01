ДТП в Харькове: пострадали два человека (фото)

В Харькове 1 августа столкнулись «Volkswagen Passat» и «ВАЗ-2107». Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

«1 августа на проспекте Индустриальном 32-летний водитель «Volkswagen Passat» не выбрал безопасной скорости движения и дистанции и столкнулся с находившимся впереди автомобилем «ВАЗ-2107». После чего нарушитель въехал в припаркованное транспортное средство «Volkswagen Transporter», — сообщили уже известные данные о ДТП в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным полицейских, травмы в аварии получили водитель и пассажирка ВАЗа.

Сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства.