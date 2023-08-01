ДТП в Харькове: пострадали два человека (фото)
В Харькове 1 августа столкнулись «Volkswagen Passat» и «ВАЗ-2107». Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
«1 августа на проспекте Индустриальном 32-летний водитель «Volkswagen Passat» не выбрал безопасной скорости движения и дистанции и столкнулся с находившимся впереди автомобилем «ВАЗ-2107». После чего нарушитель въехал в припаркованное транспортное средство «Volkswagen Transporter», — сообщили уже известные данные о ДТП в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным полицейских, травмы в аварии получили водитель и пассажирка ВАЗа.
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Сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 19:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 1 августа столкнулись «Volkswagen Passat» и «ВАЗ-2107». Полиция выясняет обстоятельства ДТП".