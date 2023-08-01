ДТП у Харкові: постраждали двоє людей (фото)

У Харкові 1 серпня зіткнулися “Volkswagen Passat” та “ВАЗ-2107”. Поліція з’ясовує обставини ДТП.

“1 серпня на проспекті Індустріальному 32-річний водій “Volkswagen Passat” не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції й зіштовхнувся з автомобілем “ВАЗ-2107”, що знаходився попереду. Після чого порушник в’їхав у припаркований транспортний засіб “Volkswagen Transporter“, – повідомили наявні дані про ДТП у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними поліціянтів, травми в аварії отримали водій та пасажирка автівки “ВАЗ”.

Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.