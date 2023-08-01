ДТП у Харкові: постраждали двоє людей (фото)
У Харкові 1 серпня зіткнулися “Volkswagen Passat” та “ВАЗ-2107”. Поліція з’ясовує обставини ДТП.
“1 серпня на проспекті Індустріальному 32-річний водій “Volkswagen Passat” не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції й зіштовхнувся з автомобілем “ВАЗ-2107”, що знаходився попереду. Після чого порушник в’їхав у припаркований транспортний засіб “Volkswagen Transporter“, – повідомили наявні дані про ДТП у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними поліціянтів, травми в аварії отримали водій та пасажирка автівки “ВАЗ”.
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Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 19:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 1 серпня зіткнулися “Volkswagen Passat” та “ВАЗ-2107”. Поліція з’ясовує обставини ДТП".