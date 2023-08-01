Live
  • Вт 01.08.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.32
    • 🟢

ДТП у Харкові: постраждали двоє людей (фото)

Події 19:22   01.08.2023
Оксана Горун
ДТП у Харкові: постраждали двоє людей (фото)

У Харкові 1 серпня зіткнулися “Volkswagen Passat” та “ВАЗ-2107”. Поліція з’ясовує обставини ДТП.

“1 серпня на проспекті Індустріальному 32-річний водій “Volkswagen Passat” не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції й зіштовхнувся з автомобілем “ВАЗ-2107”, що знаходився попереду. Після чого порушник в’їхав у припаркований транспортний засіб “Volkswagen Transporter“, – повідомили наявні дані про ДТП у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.  

За даними поліціянтів, травми в аварії отримали водій та пасажирка автівки “ВАЗ”.

ДТП у Харкові 1 серпня 2023 2

Читайте також:  Пішохід загинув через ДТП, яке влаштував водій-наркоман, на Харківщині

ДТП у Харкові 1 серпня 2023

Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ДТП у Харкові: постраждали двоє людей (фото)
ДТП у Харкові: постраждали двоє людей (фото)
01.08.2023, 19:22
Розбирають найвідоміший зі знищених РФ будинків на Харківщині (фото)
Розбирають найвідоміший зі знищених РФ будинків на Харківщині (фото)
01.08.2023, 19:12
У Харкові “перетворювали” ухилянтів на “волонтерів” за 3000 – 6500 доларів
У Харкові “перетворювали” ухилянтів на “волонтерів” за 3000 – 6500 доларів
01.08.2023, 18:35
Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, що були під обстрілами
Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, що були під обстрілами
01.08.2023, 18:51
Рибалка на Харківщині наловив на 193 тис. грн
Рибалка на Харківщині наловив на 193 тис. грн
01.08.2023, 18:21
Пішохід загинув через ДТП, яке влаштував водій-наркоман, на Харківщині
Пішохід загинув через ДТП, яке влаштував водій-наркоман, на Харківщині
01.08.2023, 17:49

Новини за темою:

18:35
У Харкові “перетворювали” ухилянтів на “волонтерів” за 3000 – 6500 доларів
18:21
Рибалка на Харківщині наловив на 193 тис. грн
17:49
Пішохід загинув через ДТП, яке влаштував водій-наркоман, на Харківщині
01:51
Унаслідок атаки дронів у Харкові є поранений, ворог перевіряв ППО – Тимошко
16:00
У Харкові домашній тиран намагався задушити співмешканку

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «ДТП у Харкові: постраждали двоє людей (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 19:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 1 серпня зіткнулися “Volkswagen Passat” та “ВАЗ-2107”. Поліція з’ясовує обставини ДТП".