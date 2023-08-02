Авиация РФ ударила по трем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Армия РФ на Харьковщине нанесла авиаудары в районах поселка Казачья Лопань Дергачевской громады, а также сел Петропавловка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Кроме этого, обстрелам из артиллерии и минометов подверглись населенные пункты Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка, Каменка, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск.