Авиация РФ ударила по трем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
Фото: zn.ua
Армия РФ на Харьковщине нанесла авиаудары в районах поселка Казачья Лопань Дергачевской громады, а также сел Петропавловка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Кроме этого, обстрелам из артиллерии и минометов подверглись населенные пункты Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка, Каменка, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 19:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Харьковщине нанесла авиаудары в районах поселка Казачья Лопань Дергачевской громады, а также сел Петропавловка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".