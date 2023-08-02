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Ночная атака «Шахедов» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба

Происшествия 07:08   02.08.2023
Оксана Горун
Ночная атака «Шахедов» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба ВСУ — информация о запуске из РФ «Шахедов» по Украине, а также — ударах по приграничных и прифронтовых населенных пунктах.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа «Shahed» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщил Генштаб ВСУ.

По состоянию на 7:00 2 августа известно о последствиях атаки «Шахедов» в Одесской и Киевской областях. На юге Одесского региона возникли пожары на объектах портовой и промышленной инфраструктуры, поврежден элеватор, сообщил начальник ОВА Олег Кипер. Пострадавших нет.

Над Киевщиной все 10 «Шахедов» уничтожила ПВО, сообщили в Киевской ГВА.

В Харьковской области ночные тревоги звучали с 22:42 до 00:03, с 01:11 до 01:44, с 03:51 по 04:32 и с 04:53 по 05:12. Во время первой из тревог ВС ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БПЛА. Мониторинговые каналы информировали о наличии целей над регионом. Информации о «прилетах» в Харькове нет.

При этом в течение суток враг продолжил обстреливать Харьковскую область из минометов и артиллерии.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. В частности, это Уды, Казачья Лопань, Петропавловка, Нестерное и Строевка на Харьковщине. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка», — сообщили в Генштабе.

В целом за сутки по Украине враг нанес один ракетный, 75 авиационных ударов и совершил 68 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 40 боевых столкновений.

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    • «Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один по командному пункту и один — по зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 14 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре пункта управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, шесть средств противовоздушной обороны, три района сосредоточения личного состава, один склад боеприпасов и еще два важных объекта врага», — перечислили в сводке ГШ.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 07:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ — информация о запуске из РФ «Шахедов» по Украине, а также — ударах по приграничных и прифронтовых населенных пунктах".