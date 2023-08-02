Нічна атака “Шахедів” та обстріли Харківщини: дані Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – інформація про запуск із РФ “Шахедів” по Україні, а також – удари по прикордонних та прифронтових населених пунктах.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється”, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Станом на 7:00 2 серпня відомо про наслідки атаки “Шахедів” в Одеській та Київській областях. На півдні Одеського регіону виникли пожежі на об’єктах портової та промислової інфраструктури, пошкоджено елеватор, повідомив начальник ОВАОлег Кіпер. Постраждалих немає.

Над Київщиною усі 10 “Шахедів” знищила ППО, повідомили у Київській МВА.

На Харківщині нічні тривоги звучали з 22:42 до 00:03, з 01:11 до 01:44, з 03:51 до 04:32 та з 04:53 до 05:12. Під час першої з тривог ПС ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА. Моніторингові канали інформували про цілі над регіоном. Інформації про “прильоти” у Харкові немає.

Протягом доби ворог продовжив обстрілювати Харківську область з мінометів та артилерії.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Зокрема це Уди, Козача Лопань, Петропавлівка, Нестерне і Строївка на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка”, – повідомили в Генштабі.

Загалом за добу по Україні ворог завдав одного ракетного, 75 авіаційних ударів і здійснив 68 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 40 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один – по командному пункту та один по – зенітно-ракетному комплексу окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, шість засобів протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу, один склад боєприпасів та ще два важливих об’єкти ворога“, – перерахували у зведенні ГШ.