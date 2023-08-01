На Харківщині тривога: ворог запустив “Шахеди”
На Харківщині оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку.
“Увага! Харківська область – загроза застосування ударних БПЛА”, – попередили в телеграмі Повітряних сил ЗСУ о 22:45 1 серпня.
Перед цим ПС ЗСУ інформували про запуск кількох груп БПЛА типу “Шахед” з Приморсько-Ахтарська.
Місцеві моніторингові канали інформують про наявність однієї цілі на Харківщині.
Читайте також: Ворог штурмує на Куп’янському напрямку – Маляр
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині тривога: ворог запустив “Шахеди”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 22:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку".