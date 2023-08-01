На Харківщині тривога: ворог запустив “Шахеди”

На Харківщині оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку.

“Увага! Харківська область – загроза застосування ударних БПЛА”, – попередили в телеграмі Повітряних сил ЗСУ о 22:45 1 серпня.

Перед цим ПС ЗСУ інформували про запуск кількох груп БПЛА типу “Шахед” з Приморсько-Ахтарська.

Місцеві моніторингові канали інформують про наявність однієї цілі на Харківщині.