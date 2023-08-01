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На Харківщині тривога: ворог запустив “Шахеди”

Події 22:50   01.08.2023
Оксана Горун
На Харківщині тривога: ворог запустив “Шахеди”

На Харківщині оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку.

“Увага! Харківська область – загроза застосування ударних БПЛА”, – попередили в телеграмі Повітряних сил ЗСУ о 22:45 1 серпня.

Перед цим ПС ЗСУ інформували про запуск кількох груп БПЛА типу “Шахед” з Приморсько-Ахтарська.

Місцеві моніторингові канали інформують про наявність однієї цілі на Харківщині.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 22:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку".