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На Харьковщине тревога: враг запустил «Шахеды»

Происшествия 22:50   01.08.2023
Оксана Горун
На Харьковщине тревога: враг запустил «Шахеды» Фото: mil.in.ua

На Харьковщине объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности.

«Внимание! Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА», — предупредили в telegram Воздушных сил ВСУ в 22:45 1 августа.

Перед этим ВС ВСУ информировали о запуске нескольких групп БПЛА типа «Шахед» из Приморско-Ахтарска.

Местные мониторинговые каналы тем временем информируют о наличии одной цели в Харьковской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 22:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности".