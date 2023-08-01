На Харьковщине тревога: враг запустил «Шахеды»
Фото: mil.in.ua
На Харьковщине объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности.
«Внимание! Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА», — предупредили в telegram Воздушных сил ВСУ в 22:45 1 августа.
Перед этим ВС ВСУ информировали о запуске нескольких групп БПЛА типа «Шахед» из Приморско-Ахтарска.
Местные мониторинговые каналы тем временем информируют о наличии одной цели в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 22:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности".