На Харьковщине тревога: враг запустил «Шахеды»

На Харьковщине объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности.

«Внимание! Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА», — предупредили в telegram Воздушных сил ВСУ в 22:45 1 августа.

Перед этим ВС ВСУ информировали о запуске нескольких групп БПЛА типа «Шахед» из Приморско-Ахтарска.

Местные мониторинговые каналы тем временем информируют о наличии одной цели в Харьковской области.