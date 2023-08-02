Авіація РФ вдарила по трьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах селища Козача Лопань Дергачівської громади, а також сіл Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Крім цього, обстрілів з артилерії та мінометів зазнали населені пункти Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка, Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ.