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Авіація РФ вдарила по трьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Події 19:09   02.08.2023
Олена Нагорна
Авіація РФ вдарила по трьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах селища Козача Лопань Дергачівської громади, а також сіл Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Крім цього, обстрілів з артилерії та мінометів зазнали населені пункти Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка, Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 19:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах селища Козача Лопань Дергачівської громади, а також сіл Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".