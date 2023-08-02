Авіація РФ вдарила по трьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах селища Козача Лопань Дергачівської громади, а також сіл Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Крім цього, обстрілів з артилерії та мінометів зазнали населені пункти Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка, Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 19:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах селища Козача Лопань Дергачівської громади, а також сіл Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".