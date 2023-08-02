Воин из Харьковщины погиб в Луганской области
О смерти земляка сообщило руководство Боровской громады Харьковщины.
«26 июля 2023 года, защищая наш мир, независимость и территориальную целостность Украины, в бою с российскими оккупантами на Лиманском направлении, вблизи н.п. Диброва Луганской области, героически погиб наш земляк, сержант Назар Васильевич Левшин», — написали на странице Боровской громады в facebook.
Назару Левшину было 24 года. Он родился 20 мая 1999 года в селе Гороховатка на Харьковщине. Окончил местную школу, а затем — Купянский автотранспортный колледж. В 2019 году призван в армию, служил «срочку» в Нацгвардии. А затем подписал контракт и остался служить в НГУ.
«Полномасштабное вторжение встретил в Луганской области. Защищал Рубежное, Северодонецк, участвовал в боевых действиях под Бахмутом», — сообщили в Боровском поссовете.
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У погибшего защитника Украины остались жена, родители, сестра и младший брат. Героя похоронят на Аллее памяти защитников Украины в Ирпене.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти земляка сообщило руководство Боровской громады Харьковщины".