Воин из Харьковщины погиб в Луганской области

О смерти земляка сообщило руководство Боровской громады Харьковщины.

«26 июля 2023 года, защищая наш мир, независимость и территориальную целостность Украины, в бою с российскими оккупантами на Лиманском направлении, вблизи н.п. Диброва Луганской области, героически погиб наш земляк, сержант Назар Васильевич Левшин», — написали на странице Боровской громады в facebook.

Назару Левшину было 24 года. Он родился 20 мая 1999 года в селе Гороховатка на Харьковщине. Окончил местную школу, а затем — Купянский автотранспортный колледж. В 2019 году призван в армию, служил «срочку» в Нацгвардии. А затем подписал контракт и остался служить в НГУ.

«Полномасштабное вторжение встретил в Луганской области. Защищал Рубежное, Северодонецк, участвовал в боевых действиях под Бахмутом», — сообщили в Боровском поссовете.

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У погибшего защитника Украины остались жена, родители, сестра и младший брат. Героя похоронят на Аллее памяти защитников Украины в Ирпене.