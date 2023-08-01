Турнир памяти: на Харьковщине сыграли в память о погибших воинах-волейболистах

В Коробовых Хуторах впервые за полтора года прошел ветеранский турнир по пляжному волейболу. Его посвятили памяти погибших харьковских волейболистов: Вячеслава Шахова, Дмитрия Курьянова, Юрия Броцкого и Евгения Колотынца. Все они защищали Украину.

Турнир проводили в категориях «men 90+» (возраст команды из двух человек не менее 90 лет) и «girls». На соревнования в Коробовых Хуторах собралось 28 мужских и 10 команд из 16 городов Украины. Подробности – в сюжете.

Анатолий Янущик, чемпион мира среди ветеранов, двукратный чемпион Украины по пляжному волейболу

Сначала в этом замечательном месте, на Коробовых Хуторах, проводился традиционный турнир по пляжному волейболу. И профессиональные, и ветеранские команды. Но после начала военных действий этот турнир временно остановился. И вот после продолжительного перерыва (почти полтора года) решили провести турнир памяти погибших воинов — волейболистов, погибших во время боевых действий: Шахова Вячеслава, Курьянова Дмитрия, Броцкого Юрия, Колотынца Евгения. Благодаря этим ребятам и нашим воинам, которые сейчас защищают Украину, мы имеем такую возможность — возобновить этот турнир.

Ветеранские турниры по пляжному волейболу в Украине проводятся уже 11 лет. Прошедший на Харьковщине специалисты называют достаточно весомым.

Сергей Гордиенко, обладатель первого Кубка Украины по пляжному волейболу, организатор Ветеранской лиги пляжного волейбола Украины

Весьма серьезный турнир. Со своими участниками, призовым фондом. Соответственно, есть у всех стимул. То есть ветеранское движение – это не просто общение. Это еще спорт. Рейтинговые команды попали сюда.

Турнир проводили в двух категориях – «men 90+» (возраст команды из двух человек не менее 90 лет) и «girls». Все игры играли до 21 очка из трех партий.

Анатолий Янущик, чемпион мира среди ветеранов, двукратный чемпион Украины по пляжному волейболу

Здесь участвуют ветераны 90+ (на двоих – Ред.) мужчины и без ограничения возраста женщины. Собралось 28 команд мужских и 10 женских команд. Играют по сетке обычного пляжного волейбола.

На турнире в прифронтовой Харьковской области собрались команды из 16 городов Украины.

Сергей Гордиенко, обладатель первого Кубка Украины по пляжному волейболу, организатор Ветеранской лиги пляжного волейбола Украины

У нас не доехало буквально две-три пары. Николай Бабич – это главный тренер сборной Украины. Он сейчас в Румынии с ребятами, выигравшими две игры. Не доехали ребята, которые сейчас прямо в ВСУ служат. Представлены команды: Харьков, Северодонецк, Киев, Горишние Плавни, Днепропетровск, Запорожье, Луцк… Из 16 городов Украины.

Спортсмены почтили память товарищей, погибших на войне.

Ольга Лобанева, судья Национальной категории по волейболу и волейболу пляжному

К сожалению, у нас есть потери. Наши защитники, друзья, игроки. Они пошли защищать нашу Родину, нашу область. Первая потеря для нас была – это Юрий Броцкий. Ему было 56 лет. Он погиб под Питомником 28 августа прошлого года. Через 2 недели после него мы потеряли еще одного игрока – Дмитрия Курьянова. Молодой, красивый, интеллигентный парень. У него остались жена и дочь. И не прошло слишком много времени, как мы вынуждены были хоронить еще одного человека – Славика Шахова, работавшего на ЮЖД.

Сергей Ивашкевич, президент Федерации пляжного волейбола Харьковской области

Они много раз участвовали вместе с нами в соревнованиях. Они были активными участниками. Очень хорошие ребята. Мы с ними очень много провели времени. Ребята очень любили спорт. Очень любили волейбол. Очень любили жизнь. Они всегда были очень отзывчивыми, всегда помогали. Участвовали во всех наших мероприятиях: и волейболе, и посвященных волейболу мероприятиях. Они всегда с нами были рядом. И всегда были поддержкой.

Участники и организаторы спортивных соревнований в Харьковской области убеждены: подобные мероприятия нужны и во время полномасштабной войны. Ведь спорт – это лекарство от депрессии.

Анатолий Янущик, чемпион мира среди ветеранов, двукратный чемпион Украины по пляжному волейболу

Постоянное напряжение человека ввергает в депрессию. И он начинает иначе мыслить. Он теряется, теряет силу воли, силу духа. А такие соревнования нас снова объединяют. Мы встречаемся со старыми друзьями, общаемся. Собираем деньги в помощь нашей армии. Приезжают родственники тех людей, которые, к сожалению, погибли. Все это закаляет наш дух.

Ольга Лобанева, судья Национальной категории по волейболу и волейболу пляжному

Соревнования очень нужны. Потому что все мы переносим стресс. Это тяжелое состояние, когда ты просыпаешься и говоришь: «Слава богу, я проснулся». Когда ты засыпаешь: «Господи, подари мне завтрашний день». И морально эта ситуация, конечно, удручает каждого. И то, что мы встречаемся, возвращаемся в те мирные дни, когда мы встречались, играли, общались, получали положительные эмоции – это все и сейчас нам очень помогает отвлечься от происходящего.