Воїн з Харківщини загинув у Луганській області

Про смерть земляка повідомило керівництво Борівської громади Харківщини.

“26 липня 2023 року, захищаючи наш мир, незалежність та територіальну цілісність України, у бою з російськими окупантами на Лиманському напрямку, поблизу н.п. Діброва Луганської області, героїчно загинув наш земляк, сержант Назар Васильович Левшин”, – написали на сторінці Боровської громади у фейсбуці.

Назару Левшину було 24 роки. Він народився 20 травня 1999 року в селі Гороховатка на Харківщині. Закінчив місцеву школу, а потім – Куп’янський автотранспортний коледж. У 2019 році призваний до армії, служив “строчку” в Нацгвардії. А потім підписав контракт та залишився служити в НГУ.

“Повномасштабне вторгнення зустрів на Луганщині. Боронив Рубіжне, Сєвєродонецьк, брав участь у бойових діях під Бахмутом”, – повідомили у Борівській селищній раді.

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У загиблого захисника України залишилися дружина, батьки, сестра та молодший брат. Героя поховають на Алеї пам’яті захисників України в Ірпені.