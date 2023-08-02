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Воїн з Харківщини загинув у Луганській області

Події 10:09   02.08.2023
Оксана Горун
Воїн з Харківщини загинув у Луганській області

Про смерть земляка повідомило керівництво Борівської громади Харківщини.

“26 липня 2023 року, захищаючи наш мир, незалежність та територіальну цілісність України, у бою з російськими окупантами на Лиманському напрямку, поблизу н.п. Діброва Луганської області, героїчно загинув наш земляк, сержант Назар Васильович Левшин”, – написали на сторінці Боровської громади у фейсбуці.

Назару Левшину було 24 роки. Він народився 20 травня 1999 року в селі Гороховатка на Харківщині. Закінчив місцеву школу, а потім – Куп’янський автотранспортний коледж. У 2019 році призваний до армії, служив “строчку” в Нацгвардії. А потім підписав контракт та залишився служити в НГУ.

“Повномасштабне вторгнення зустрів на Луганщині. Боронив Рубіжне, Сєвєродонецьк, брав участь у бойових діях під Бахмутом”, – повідомили у Борівській селищній раді.

Дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”: Турнір пам’яті: на Харківщині зіграли на згадку про загиблих воїнів-волейболістів

У загиблого захисника України залишилися дружина, батьки, сестра та молодший брат. Героя поховають на Алеї пам’яті захисників України в Ірпені.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 10:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть земляка повідомило керівництво Борівської громади Харківщини".