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Генштаб сообщил об авиаударах вблизи Харькова и 4 населенных пунктов области

Происшествия 19:10   03.08.2023
Елена Нагорная
Генштаб сообщил об авиаударах вблизи Харькова и 4 населенных пунктов области Фото: zn.ua

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах поселка Ветеринарное Дергачевской громады, Харькова, села Веселое Липецкой громады, сел Петропавловка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под вражескими минометными и артиллерийскими обстрелами были населенные пункты Уды, Терновая, Плетеневка, Охримовка, Ольховатка, Отрадное, Западное, Петропавловка и Подолы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 19:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах поселка Ветеринарное Дергачевской громады, Харькова, села Веселое Липецкой громады, сел Петропавловка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".