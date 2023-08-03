Генштаб сообщил об авиаударах вблизи Харькова и 4 населенных пунктов области
Фото: zn.ua
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах поселка Ветеринарное Дергачевской громады, Харькова, села Веселое Липецкой громады, сел Петропавловка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Под вражескими минометными и артиллерийскими обстрелами были населенные пункты Уды, Терновая, Плетеневка, Охримовка, Ольховатка, Отрадное, Западное, Петропавловка и Подолы.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 19:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах поселка Ветеринарное Дергачевской громады, Харькова, села Веселое Липецкой громады, сел Петропавловка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".