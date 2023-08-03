Генштаб сообщил об авиаударах вблизи Харькова и 4 населенных пунктов области

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах поселка Ветеринарное Дергачевской громады, Харькова, села Веселое Липецкой громады, сел Петропавловка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под вражескими минометными и артиллерийскими обстрелами были населенные пункты Уды, Терновая, Плетеневка, Охримовка, Ольховатка, Отрадное, Западное, Петропавловка и Подолы.