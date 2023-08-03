Генштаб повідомив про авіаудари поблизу Харкова та 4 населених пунктів області

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах селища Ветеринарне Дергачівської громади, Харкова, села Веселе Липецької громади, сіл Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під ворожими мінометними та артилерійськими обстрілами були населені пункти Уди, Тернова, Плетенівка, Охрімівка, Вільхуватка, Одрадне, Западне, Петропавлівка та Подоли.