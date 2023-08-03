Козачу Лопань на Харківщині обстріляли з танків: пошкоджено десяток будинків

Військові РФ 3 серпня вкотре обстріляли з танків селище Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області. Обійшлося без постраждалих.

Обстріл стався кілька годин тому, повідомляє в телеграмі начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його словами, у селищі пошкоджено близько десяти приватних будинків та перебито лінію електропостачання.

“Екстрені служби вже працюють на місці для якнайшвидшої ліквідації наслідків ворожого терору”, – додав Задоренко.