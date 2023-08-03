Козачу Лопань на Харківщині обстріляли з танків: пошкоджено десяток будинків
Військові РФ 3 серпня вкотре обстріляли з танків селище Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області. Обійшлося без постраждалих.
Обстріл стався кілька годин тому, повідомляє в телеграмі начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
За його словами, у селищі пошкоджено близько десяти приватних будинків та перебито лінію електропостачання.
“Екстрені служби вже працюють на місці для якнайшвидшої ліквідації наслідків ворожого терору”, – додав Задоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 18:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ 3 серпня вкотре обстріляли з танків селище Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області. Обійшлося без постраждалих.".