Казачью Лопань на Харьковщине обстреляли из танков: поврежден десяток домов

Военные РФ 3 августа в очередной раз обстреляли из танков поселок Казачья Лопань Дергачевской громады Харьковской области. Обошлось без пострадавших.

Обстрел произошел несколько часов назад, сообщает в Telegram начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По его словам, в поселке повреждено около десяти частных домов и перебита линия электроснабжения.

«Экстренные службы уже работают на месте для скорейшей ликвидации последствий вражеского террора», — добавил Задоренко.