Казачью Лопань на Харьковщине обстреляли из танков: поврежден десяток домов
Военные РФ 3 августа в очередной раз обстреляли из танков поселок Казачья Лопань Дергачевской громады Харьковской области. Обошлось без пострадавших.
Обстрел произошел несколько часов назад, сообщает в Telegram начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
По его словам, в поселке повреждено около десяти частных домов и перебита линия электроснабжения.
«Экстренные службы уже работают на месте для скорейшей ликвидации последствий вражеского террора», — добавил Задоренко.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 18:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ 3 августа в очередной раз обстреляли из танков поселок Казачья Лопань Дергачевской громады Харьковской области. Обошлось без пострадавших.".