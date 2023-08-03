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Масштабный пожар в Харькове: ГСЧС показала, как спасали людей из высотки

Происшествия 10:45   03.08.2023
Оксана Горун
Масштабный пожар в Харькове: ГСЧС показала, как спасали людей из высотки Фото: скрин

3 августа спасатели тушили пожар, возникший около полуночи на 13-м этаже жилого дома на пр. Гагарина в Харькове.

Из огня спасли девять человек. Еще 17 эвакуировали. В загоревшейся квартире обнаружили тело погибшей женщины.

«Огнем полностью была охвачена квартира на 13-м этаже многоэтажки. Площадь пожара составляла 70 кв.м. Из-за сильного задымления жители верхних этажей не могли самостоятельно покинуть собственные дома. Благодаря оперативным действиям спасателей были спасены 9 человек, еще 17 жителей дома были эвакуированы. Во время ликвидации пожара в квартире, полностью заваленной мусором и разным хламом, огнеборцы обнаружили тело погибшей женщины. Ее возраст и личность устанавливаются», — сообщили новые подробности о ЧП в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь локализовали в 02:12 ночи. А после этого спасатели доставали из квартиры сгоревший мусор и различные вещи, которыми помещение было забито практически полностью. Окончательно пожар ликвидировали к утру — 08:19. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 10:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 августа спасатели тушили пожар, возникший около полуночи на 13-м этаже жилого дома на пр. Гагарина в Харькове".