В Харькове ночью горела многоэтажка: погибла женщина, 9 человек спасли — ГСЧС
В Харькове загорелась квартира на 13-м этаже многоквартирного дома на проспекте Гагарина. Сообщение о ЧП спасатели получили в 00:19 3 августа.
«По прибытию на место вызова спасатели установили, что огнем полностью была охвачена квартира на 14-м этаже многоэтажки. Площадь пожара составляла 70 кв. м. Благодаря оперативным действиям спасателей были спасены девять человек, еще 17 жителей дома были эвакуированы. Во время ликвидации пожара в квартире пожарные обнаружили тело погибшей женщины», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На месте пожара работали 65 спасателей и 13 единиц техники. Причину ЧП еще выясняют. С вражескими обстрелами пожар не связан.
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Из-за обстрелов в регионе произошел за сутки один пожар — в Купянском районе у села Подолы загорелась хвойная подстилка в лесу — на площади 2 га.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 07:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове загорелась квартира на 13-м этаже многоквартирного дома на проспекте Гагарина. Сообщение о ЧП спасатели получили в 00:19 3 августа".