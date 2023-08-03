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В Харькове ночью горела многоэтажка: погибла женщина, 9 человек спасли — ГСЧС

Происшествия 07:25   03.08.2023
Оксана Горун
В Харькове ночью горела многоэтажка: погибла женщина, 9 человек спасли — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харькове загорелась квартира на 13-м этаже многоквартирного дома на проспекте Гагарина. Сообщение о ЧП спасатели получили в 00:19 3 августа.

«По прибытию на место вызова спасатели установили, что огнем полностью была охвачена квартира на 14-м этаже многоэтажки. Площадь пожара составляла 70 кв. м. Благодаря оперативным действиям спасателей были спасены девять человек, еще 17 жителей дома были эвакуированы. Во время ликвидации пожара в квартире пожарные обнаружили тело погибшей женщины», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На месте пожара работали 65 спасателей и 13 единиц техники. Причину ЧП еще выясняют. С вражескими обстрелами пожар не связан.

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Из-за обстрелов в регионе произошел за сутки один пожар — в Купянском районе у села Подолы загорелась хвойная подстилка в лесу — на площади 2 га.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 07:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове загорелась квартира на 13-м этаже многоквартирного дома на проспекте Гагарина. Сообщение о ЧП спасатели получили в 00:19 3 августа".