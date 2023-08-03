У Харкові вночі горіла багатоповерхівка: загинула жінка, 9 людей врятували

У Харкові спалахнула квартира на 13-му поверсі багатоквартирного будинку на проспекті Гагаріна. Повідомлення про НП рятувальники отримали о 00:19 3 серпня.

“По прибуттю на місце виклику рятувальників було встановлено, що вогнем повністю була охоплена квартира на чотирнадцятому поверсі багатоповерхівки. Площа пожежі складала 70 кв.м. Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано 9 людей, ще 17 мешканців будинку було евакуйовано. Під час ліквідації пожежі у квартирі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

На місці пожежі працювали 65 рятувальників та 13 одиниць техніки. Причину НП ще з’ясовують. З ворожим обстрілом пожежа не пов’язана.

Через обстріли в регіоні сталася за добу одна пожежа – у Куп’янському районі біля села Подоли спалахнула хвойна підстилка у лісі – на площі 2 га.