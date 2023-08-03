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У Харкові вночі горіла багатоповерхівка: загинула жінка, 9 людей врятували

Події 07:25   03.08.2023
Оксана Горун
У Харкові вночі горіла багатоповерхівка: загинула жінка, 9 людей врятували Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У Харкові спалахнула квартира на 13-му поверсі багатоквартирного будинку на проспекті Гагаріна. Повідомлення про НП рятувальники отримали о 00:19 3 серпня.

“По прибуттю на місце виклику рятувальників було встановлено, що вогнем повністю була охоплена квартира на чотирнадцятому поверсі багатоповерхівки. Площа пожежі складала 70 кв.м. Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано 9 людей, ще 17 мешканців будинку було евакуйовано. Під час ліквідації пожежі у квартирі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

На місці пожежі працювали 65 рятувальників та 13 одиниць техніки. Причину НП ще з’ясовують. З ворожим обстрілом пожежа не пов’язана.

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Через обстріли в регіоні сталася за добу одна пожежа – у Куп’янському районі біля села Подоли спалахнула хвойна підстилка у лісі – на площі 2 га.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 07:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові спалахнула квартира на 13-му поверсі багатоквартирного будинку на проспекті Гагаріна. Повідомлення про НП рятувальники отримали о 00:19 3 серпня".