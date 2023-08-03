Нічна атака “Шахедами”, авіаудари та обстріли Харківщини – зведення Генштабу

Армія РФ завдала по Україні чергового удару “Шахедами” – дісталося Київській області. На Харківщині під авіаударами за добу були чотири населені пункти, а під обстрілами – не менше ніж 12.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За наявною інформацією, безпілотниками росіяни атакували Київ без успіху.

“Силами та засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей. За інформацією на цю хвилину – в столиці обійшлося без жертв та руйнувань”, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

На Харківщині нічна тривога лунала з 01:55 до 02:46. Інформації про вибухи в Харкові не було.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка, Петропавлівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Новомлинськ, Фиголівка, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ“, — поінформували в Генштабі.

Загалом по Україні за добу ворог завдав п’яти ракетних та 89 авіаційних ударів. А також – здійснив 67 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 44 бойові зіткнення.

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три – по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Також, нашими захисниками було знищено дев’ять розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, одну радіолокаційну станцію, три пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, один район зосередження особового складу та два склади боєприпасів ворога, — перерахували у зведенні ГШ.