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Ночная атака «Шахедами», авиаудары и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба

Происшествия 07:10   03.08.2023
Оксана Горун
Ночная атака «Шахедами», авиаудары и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба Фото: mil.in.ua

Армия РФ нанесла по Украине очередной удар «Шахедами» — досталось Киевской области. На Харьковщине под авиаударами за сутки были четыре населенные пункта, а под обстрелами — не менее 12.

 «Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа «Shahed» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По имеющейся информации, беспилотниками россияне атаковали Киев — безуспешно.

«Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей. По информации на эту минуту – в столице обошлось без жертв и разрушений», — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

На Харьковщине ночная тревога звучала с 01:55 до 02:46. Информации о взрывах в Харькове не было.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Казачьей Лопани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка, Петропавловка на Харьковщине. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Новомлынск, Фиголовка, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск», — проинформировали в Генштабе.

В целом по Украине за сутки враг нанес пять ракетных и 89 авиационных ударов. А также — совершил 67 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 44 боевых столкновения.

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«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и три – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Также нашими защитниками было уничтожено девять разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, одну радиолокационную станцию, три пункта управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, один район сосредоточения личного состава и два склада боеприпасов врага», — перечислили в сводке ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 07:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ нанесла по Украине очередной удар «Шахедами» — досталось Киевской области. На Харьковщине под авиаударами за сутки были четыре населенные пункта, а под обстрелами — не менее 12".