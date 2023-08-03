Масштабна пожежа в Харкові: ДСНС показала, як рятували людей із висотки

3 серпня рятувальники гасили пожежу, що виникла опівночі на 13-му поверсі житлового будинку на пр. Гагаріна в Харкові.

З вогню врятували дев’ятеро людей. Ще 17 евакуювали. У квартирі, що спалахнула, виявили тіло загиблої жінки.

“Вогнем повністю була охоплена квартира на 13-му поверсі багатоповерхівки. Площа пожежі складала 70 кв. м. Через сильне задимлення мешканці верхніх поверхів не могли самостійно покинути власні оселі. Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано дев’ять людей, ще 17 мешканців будинку було евакуйовано. Під час ліквідації пожежі у квартирі, яка повністю була завалена сміттям та різним мотлохом, вогнеборці виявили тіло загиблої жінки. Її вік та особистість наразі встановлюються”, — повідомили нові подробиці про НП у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь локалізували о 02:12 ночі. А після цього рятувальники діставали з квартири сміття, що згоріло, та різні речі, якими приміщення було забите практично повністю. Остаточно пожежу ліквідували на ранок – о 08:19. Причину займання встановлюють спеціалісти.