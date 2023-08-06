На Харьков двигаются российские ударные БпЛА, немедленно в укрытие – Синегубов

В Харьков следуют российские беспилотники, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Есть угроза применения врагом ударных БПЛА! Вниманию жителей города Харькова и области, находитесь в укрытиях!», — обратился к харьковчанам Синегубов.