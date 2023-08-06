На Харьков двигаются российские ударные БпЛА, немедленно в укрытие – Синегубов
В Харьков следуют российские беспилотники, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Есть угроза применения врагом ударных БПЛА! Вниманию жителей города Харькова и области, находитесь в укрытиях!», — обратился к харьковчанам Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 22:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьков следуют российские беспилотники, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".