Российскую САУ на Луганщине уничтожила рота БПЛА харьковской 92 ОМБр (видео)
Российская САУ спряталась на небольшой дорожке у посадки, но ее все равно успешно уничтожил украинский беспилотник.
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожила российскую САУ 2С19 МСТА-С с помощью FPV-дрона в Луганской области.
2С19 МСТА-С – самоходная артиллерийская установка, предназначенная для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники противника. Стоимость одной единицы оценивается в $1,6 млн.
FPV-дроны приравнивается к классическому боеприпасу в современной войне, который наносит ущерб врагу на миллионы долларов.
Бойцы 92 бригады собирают 1 млн гривен, что является эквивалентом 50 FPV-дронов:
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 16:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская САУ спряталась на небольшой дорожке у посадки, но ее все равно успешно уничтожил украинский беспилотник.".