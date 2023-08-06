Российскую САУ на Луганщине уничтожила рота БПЛА харьковской 92 ОМБр (видео)

Российская САУ спряталась на небольшой дорожке у посадки, но ее все равно успешно уничтожил украинский беспилотник.

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожила российскую САУ 2С19 МСТА-С с помощью FPV-дрона в Луганской области.

2С19 МСТА-С – самоходная артиллерийская установка, предназначенная для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники противника. Стоимость одной единицы оценивается в $1,6 млн.

FPV-дроны приравнивается к классическому боеприпасу в современной войне, который наносит ущерб врагу на миллионы долларов.

Бойцы 92 бригады собирают 1 млн гривен, что является эквивалентом 50 FPV-дронов:

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