Російську САУ на Луганщині знищила рота БПЛА харківської 92 ОМБр (відео)
Російська САУ сховалася на невеликій доріжці при посадці, але її все одно успішно знищив український безпілотник.
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка знищила російську САУ 2С19 МСТА-С за допомогою FPV-дрона на Луганщині
2С19 МСТА-С – самохідна артилерійська установка, призначена для ураження відкритої і прихованої живої сили, озброєння та військової техніки супротивника. Вартість однієї одиниці оцінюється у $1,6 млн.
FPV-Дрони прирівнюється до класичного боєприпасу в сучасній війні, який завдає шкоди ворогові на мільйони доларів.
Бійці 92 бригади збирають 1 млн гривень, що є еквівалентом 50 FPV-дронів:
🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/9Tmtu5ghik
💳Номер картки банки
5375 4112 0772 8440
Читайте також: Україна через війну стала суперлабораторією дронів
Новини за темою:
Ви читали новину: «Російську САУ на Луганщині знищила рота БПЛА харківської 92 ОМБр (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2023 в 16:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська САУ сховалася на невеликій доріжці при посадці, але її все одно успішно знищив український безпілотник. ".