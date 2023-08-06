Російську САУ на Луганщині знищила рота БПЛА харківської 92 ОМБр (відео)

Російська САУ сховалася на невеликій доріжці при посадці, але її все одно успішно знищив український безпілотник.

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка знищила російську САУ 2С19 МСТА-С за допомогою FPV-дрона на Луганщині

2С19 МСТА-С – самохідна артилерійська установка, призначена для ураження відкритої і прихованої живої сили, озброєння та військової техніки супротивника. Вартість однієї одиниці оцінюється у $1,6 млн.

FPV-Дрони прирівнюється до класичного боєприпасу в сучасній війні, який завдає шкоди ворогові на мільйони доларів.

Бійці 92 бригади збирають 1 млн гривень, що є еквівалентом 50 FPV-дронів:

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