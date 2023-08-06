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Російську САУ на Луганщині знищила рота БПЛА харківської 92 ОМБр (відео)

Події 16:04   06.08.2023
Оксана Якушко
Російську САУ на Луганщині знищила рота БПЛА харківської 92 ОМБр (відео) Фото: фейсбук 92 ОМБр

Російська САУ сховалася на невеликій доріжці при посадці, але її все одно успішно знищив український безпілотник.

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка знищила російську САУ 2С19 МСТА-С за допомогою FPV-дрона на Луганщині

 

2С19 МСТА-С – самохідна артилерійська установка, призначена для ураження відкритої і прихованої живої сили, озброєння та військової техніки супротивника. Вартість однієї одиниці оцінюється у $1,6 млн.

FPV-Дрони прирівнюється до класичного боєприпасу в сучасній війні, який завдає шкоди ворогові на мільйони доларів.

Бійці 92 бригади збирають 1 млн гривень, що є еквівалентом 50 FPV-дронів:
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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська САУ сховалася на невеликій доріжці при посадці, але її все одно успішно знищив український безпілотник. ".