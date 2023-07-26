Битва технологій. Україна через війну стала суперлабораторією дронів

Війна в Україні здійснює революцію у протистоянні дронів за допомогою ІІ. Поява безпілотних літальних апаратів із підтримкою штучного інтелекту має великі перспективи для ЗСУ. Але ці досягнення можуть у майбутньому використовувати нечесні гравці та терористи, пише The Washington Post .

На відкритому випробувальному полі у сільській місцевості України безпілотник, оснащений бомбою, втратив зв’язок зі своїм оператором після того, як потрапив під дію електронного обладнання для встановлення перешкод. Але замість того, щоб впасти на землю, дрон прискорився до своєї мети та знищив її.

Безпілотник уникнув долі тисяч інших безпілотних літаків у цій війні, покладаючись на нове програмне забезпечення штучного інтелекту, яке враховує електронні перешкоди, які зараз зазвичай використовує рф, стабілізуючи дрон і утримуючи його націленим на попередньо вибрану ціль. Можливості штучного інтелекту допомагають безпілотнику виконувати свою місію, навіть якщо його ціль рухається, що є значним покращенням існуючих безпілотників, які відстежують певні координати.

Така технологія штучного інтелекту, яку розробляють все більше українських компаній-виробників БПЛА, є одним із кількох інноваційних стрибків, які відбуваються на внутрішньому ринку дронів Києва. Так вони які прискорюють і демократизують смертоносність безпілотних військових засобів, що особливо важливо для ЗСУ, яка бореться з більшим і краще оснащеним ворогом.

Поліпшення швидкості, дальності польоту, вантажопідйомності та інших можливостей негайно впливають на поле бою, дозволяючи Україні знищувати російську техніку, підривати пости спостереження та навіть руйнувати частини престижного Керченського мосту президента рф Володимира Путіна.

Інновації в дизайні та програмному забезпеченні, а також масове розповсюдження ноу-хау пілотування також, ймовірно, вплинуть на те, як дрони використовуватимуть після війни в Україні, що матиме серйозні наслідки для урядів, які протистоять сепаратистським бойовикам, наркокартелям і екстремістським групам, які прагнуть отримати технологічну перевагу.

«Оскільки десятки тисяч людей проходять навчання з дронів з обох сторін у цій війні, дуже ймовірно, що цей досвід пошириться далеко й широко, включно з нечесними гравцями», — каже Семюель Бендетт, експерт із дронів CNA, що працює в російському аналітичному центрі у Вашингтоні.

Україна, яка відома сільським господарством та іншою важкою промисловістю, не є очевидним місцем для інновацій у сфері дронів. Війна, однак, перетворила країну на своєрідну суперлабораторію винаходів, яка приваблює інвестиції від відомих бізнесменів, серед яких і колишній виконавчий директор Google Ерік Шмідт. Понад 200 українських компаній, які займаються виробництвом безпілотників, зараз працюють рука об руку з військовими частинами на передовій, щоб налагодити і вдосконалити безпілотники, щоб покращити їх здатність вбивати та шпигувати за ворогом.

«Це гонка технологій 24/7», — сказав віце-прем’єр-міністр України Михайло Федоров у своєму офісі в Києві. «Завдання полягає в тому, що кожен продукт у кожній категорії потрібно змінювати щодня, щоб отримати перевагу».

32-річний Федоров керує українською програмою «Армія безпілотників», яка спрямована на максимальне використання Києвом розвідувальних і ударних дронів, щоб компенсувати велику перевагу рф в авіації та артилерії.

Минулого року програма допомогла приватним компаніям навчити понад 10 тисяч операторів безпілотних літальних апаратів з метою навчання ще 10 тисяч протягом наступних 6 місяців.

Військово-повітряні сили рф, за оцінками, у 10 разів перевищують українські, але Київ залишив їх більшу частину на землі після того, як збив кілька десятків винищувачів у перші дні конфлікту. Безпілотники дозволили Україні здійснювати спостереження та вражати чутливі цілі далеко за лінією ворога, підвищуючи при цьому точність своєї звичайної артилерії.

Однак безпілотники мають набагато меншу вогневу міць, ніж винищувачі, тому Київ просить надати F-16 та інші дорогоцінні засоби, такі як ATACMS (скорочення від Army Tactical Missile System) ракетні системи великої дальності. А тим часом розвиток вітчизняної індустрії дронів є головним пріоритетом.

Команда Федорова пришвидшує контракти на закупівлю безпілотників між компаніями та Міністерством оборони, скорочуючи процес «з двох років до двох місяців», – сказав Дмитро Ковальчук, співзасновник київського виробника безпілотників Warbirds of Ukraine.

Тим часом Міністерство оборони України поділилося російськими технологіями глушіння з компаніями-виробниками дронів, дозволяючи їм перевіряти свою продукцію на деяких найкращих у світі засобах радіоелектронної боротьби — привілей, якого не має переважна більшість міжнародних компаній-виробників безпілотників.

«На Заході ви не можете просто запустити глушник, щоб перевірити свій продукт», — сказав Андрій Лісковіч, колишній керівник Uber, який покинув Кремнієву долину, щоб допомогти Україні під час війни. «Вам потрібна спеціальна ліцензія, і навіть якщо вона у вас є, вона поширюється лише на вузьку відгороджену територію».

«Ось чому це одна зі сфер, де Україна має дуже реальну можливість розробити рішення світового рівня», – сказав Лісковіч.

Виробники БПЛА отримують постійний зворотний зв’язок з фронту, що дозволяє їм негайно вносити корективи, щоб зменшити вразливість і підвищити летальність дронів.

Росія, яка повільно усвідомлювала важливість наступальних БПЛА у конфлікті, нещодавно відповіла створенням власної добровольчої армії дронів і впровадженням нової зброї радіоелектронного перешкод. Використання нею самодетонуючих дронів, у тому числі ZALA, Lancet та іранського виробництва Shahed, створило загрозу для українських міст і сповільнило контрнаступ України.

За оцінками України, рф знищує близько 1 тисячі українських БПЛА на місяць, сказав Федоров. За іншими оцінками рівень втрат становить 10 тисяч на місяць, що спонукало Київ шукати шляхи збільшення виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що швидко стало найбільшою війною безпілотників в історії.

Безпілотники українського виробництва

СОЙКА

Виробник: Warbirds

Радіус дії: 30 км

Тривалість польоту: 60 хв.

КАРАТЕЛЬ

Виробник: UA Dynamics

Радіус дії: 45 км

УБ-75ХЕ

Некерована бомба осколково-фугасна калібру 75 мм

РОЗВІДНИК

Виробник:

Twist Robotics

діапазон: 10 км

Тривалість польоту:

60 хв.

Корисне навантаження: 3 кг

УКРАЇНСЬКИЙ Військово-морський БІПЛАТ

Виробник:

Україна

Максимальна швидкість:

80 км/год

діапазон:

до 800 км

Бойове навантаження:

до 200 кг

Автономність:

аж до

60 годин

Довжина 5, 5 м

В ідилічному полі високих соняшників під Києвом співробітники виробника безпілотників UA Dynamics провели випробування Punisher, безшумного ударного дрона з тонкою рамою, який важко помітити в небі. Під час вправ безпілотник скинув 3 кг макет корисного вантажу за кілька метів від групи нічого не підозрюючих спостерігачів за випробуваннями, яких застали зненацька через майже безшумний двигун машини. Макс Субботін, прес-секретар компанії, заявив, що компанія створює новий ударний безпілотник, який, за його словами, може нести чотири таких корисних навантаження загальною вагою близько 10 кг.

У Львові інженери Twist Robotics представили тестові відео свого програмного забезпечення на базі штучного інтелекту, яке могло б значно оновити український арсенал дронів. Недорогі БПЛА, яких Україна виробляє тисячі щомісяця, можуть нести бомби, але вразливі для російських перешкод.

Однак нове націлювання на основі штучного інтелекту ШІ дозволяє FPV залишатися націленим на ціль, навіть якщо корабель втрачає зв’язок із людиною-оператором через перешкоди або через наявність великого фізичного об’єкта, наприклад пагорба, сказав Ростислав Оленчин, співавтор-засновник Twist Robotics.

«Це Javelin для бідняків», — сказав інженер Twist Robotics, маючи на увазі ракету американського виробництва з плеча, щоб проілюструвати, як безпілотники FPV можуть замінити звичайну зброю, яка часто є дефіцитним ресурсом для української армії.

Шмідт, колишній керівник Google, оптимістично налаштований на українському ринку безпілотників і вклав 10 мільйонів доларів разом з іншими інвесторами в D3, український стартап-акселератор, який інвестує в безпілотники та інші оборонні технології.

«Україна постійно перевершувала ворога», — каже Шмідт, який був консультантом Пентагону з питань технології штучного інтелекту. Він привітав досягнення України в технології БПЛА, включаючи програмне забезпечення штучного інтелекту та дронів, які працюють без наведення GPS. Він поділився переконанням, що в майбутньому безпілотники відіграватимуть вирішальну роль на суші, в повітрі та на морі в розмінуванні полів і формуванні «безжальних зграй безпілотних літальних апаратів-камікадзе».

«Майбутнє війни диктуватимуть і вестимуть безпілотники», — підсумував Шмідт.

Прискорення технології безпілотних літальних апаратів турбує експертів з безпеки, враховуючи що БПЛА використовували «Хезболла» в Лівані, хуси в Ємені, «Ісламська держава» в Іраку та Сирії та мексиканські наркокартелі.

Федоров визнав, що поширення технології штучного інтелекту є «загрозою для майбутнього», але підкреслив, що Київ має поставити пріоритет у негайній боротьбі за виживання.

І хоча технологи дивуються інноваціям в українському безпілотному просторі, це не панацея від страшних військових викликів Києва.

Лісковіч, колишній керівник Uber, каде, що ударні безпілотники України навряд чи забезпечать вирішальну перевагу в контрнаступі через їхній обмежений радіус дії та розмір корисного навантаження, а також нерівну місцевість через багато км російських мінних полів і окопів.

Натомість, за його словами, українські дрони-розвідники можуть дати Києву перевагу на полі бою.