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Статут ООН дає нам право на самозахист – Маркарова про атаку БПЛА на РФ

Політика 11:25   26.07.2023
Оксана Маркарова
посол України в США
Статут ООН дає нам право на самозахист – Маркарова про атаку БПЛА на РФ

Статут ООН абсолютно чітко дає нам право на самозахист. На нас напали, це чітко агресія Росії проти нас. Ми ніколи не становили жодної загрози для Росії, якщо тільки наш намір бути європейцями та демократами не є для них загрозою.

Автор: Оксана Маркарова, посол України в США
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 11:25;

    • Кореспондент Оксана Маркарова, посол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Статут ООН абсолютно чітко дає нам право на самозахист. На нас напали, це чітко агресія Росії проти нас. Ми ніколи…".