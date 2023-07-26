Статут ООН дає нам право на самозахист – Маркарова про атаку БПЛА на РФ
Статут ООН абсолютно чітко дає нам право на самозахист. На нас напали, це чітко агресія Росії проти нас. Ми ніколи не становили жодної загрози для Росії, якщо тільки наш намір бути європейцями та демократами не є для них загрозою.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 11:25;
Кореспондент Оксана Маркарова, посол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Статут ООН абсолютно чітко дає нам право на самозахист. На нас напали, це чітко агресія Росії проти нас. Ми ніколи…".